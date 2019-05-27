قدم قائد ريال مدريد سيرجيو راموسي طلبا إلى رئيس النادي فلورونتينو بيريز، من أجل مغادرة الفريق ووضع حد لمشوار امتد لمدة 14 عاما.



ونقلت صحيفة "أس" عن برنامج بإذاعة "لاسكستا" الإسبانية معلومات تؤكد أن راموس التقى بيريز وطلب منه الحصول على وثيقة تسريحه مجانا.

وأشارت إلى أن اللاعب يفكر في الرحيل نحو الدوري الصيني من أجل خوض تجربة جديدة بعيدا عن الملاعب الأوروبية.



وأوضحت أن طلب قائد النادي الملكي قوبل بالرفض من طرف بيريز الذي اجتمع براموس بحضور شقيقه ووكيل أعماله ريني راموس ومحاميه خوليو سين.

وأكد المصدر أن راموس تلقى خلال الفترة الماضية عرضا مغريا من الصين دفعه للتفكير في الرحيل عن ريال مدريد رغم ارتباطه بعقد حتى 2021 بشرط جزائي يصل إلى ثمانية ملايين أورو.

وتداولت الصحافة الإسبانية تقارير في وقت سابق عن تدهور العلاقة بين راموس وبيريز خاصة بعد الخروج من الدور ثمن النهائي لرابطة أبطال أوروبا وتحدثت عن ملاسنات بينهما داخل غرف تبديل الملابس بعد نهاية مباراة الريال وأجاكس.

وكان راموس على وشك الخروج من مدريد صيف 2015 حين ارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في ظل أنباء عن خلاف مع إدارة الملكي قبل أن يتراجع ويجدد عقده مع الفريق الذي توج معه حتى الآن بالعديد من الألقاب أبرزها أربعة تتويجات في رابطة أبطال أوروبا.