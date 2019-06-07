وضعت المديرية العامة للأمن الوطني "خطة أمنية" بمناسبة نهائي كأس الجزائر لكرة القدم المقرر يوم غد السبت (17:00) بملعب مصطفى تشاكر (البليدة) بين شباب بلوزداد وشبيبة بجاية.

وأوضحت مديرية الأمن الوطني في بيان لها أن"الخطة الأمنية المسطرة بهذه المناسبة، التي يتم تنفيذها قبل و أثناء و بعد المباراة، سُخّرت لها كافة الإمكانيات البشرية و المادية اللازمة لتأمين هذا الحدث الرياضي الوطني، مدعمة بتشكيلات أمنية على مسار الطرق والشوارع المؤدية إلى الملعب للسهر على ضمان الانسيابية المرورية". وأضاف بيان المديرية العامة " ستسهر دوريات راكبة و راجلة لقوات الشرطة على ضمان أمن الأنصار الوافدين عبر المحطات البرية لنقل المسافرين و محطات السكة الحديدية".

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني في البيان الأنصار إلى احترام قواعد السياقة السليمة والتحلي بالروح الرياضية مع وضع تحت تصرفهم الرقم الأخضر 1548 و مختلف الدعائم الاتصالية للأمن الوطني للتبليغ و التواصل.