علقت شركة سوفاك طلبات الزبائن على السيارات، لمختلف علامات فولكس فاغن التي يتم تركيبها في مصنعها بغليزان.

حيث يهدف هذا التعليق حسبما أعلنت عنه الشركة في بيان لها اليوم الأحد، الى التوزيع العادل لحصص السيارات التي لا تزال معروضة للبيع في السوق لعام 2019 ، قبل الوصول إلى الحد الذي أقرته وزارة الصناعة، موضحًا أن القرار اُتخذ “بعد تدفق التجار على صالات العرض لشراء المركبات”.

وتؤكد سوفاك أمام زبائنها أنه “لا توجد أي زيادة في الأسعارعند استئناف الطلبات”.