اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، منطقة الأورو بخفض قيمة العملة الأوروبية الموحدة (الأورو).

وكتب ترامب، في سلسلة تغريدات على شبكة "تويتر"، أن "انخفاض قيمة الأورو والعملات الأخرى مقابل الدولار، يضع الولايات المتحدة في وضع غير مريح بصورة كبيرة".



ويدفع انخفاض قيمة العملة الأوروبية، إلى زيادة تنافسية صادرات البلدان التي تتبنى الأورو، كعملة رئيسة في تعاملاتها الداخلية والخارجية. كما انتقد مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الفيدرالي)، بسبب رفع أسعار الفائدة.



واعتاد ترامب مؤخرا، توجيه انتقادات إلى المجلس الاحتياطي، بعدما رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية أربع مرات خلال 2018، مقابل 3 مرات في 2017. وأضاف، "ليس لدى الناس أي فكرة عن الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها بلادنا من أجل النمو وأشياء أخرى كثيرة".



وأشار ترامب إلى أن الصين تخفض قيمة العملة وتدعم الشركات لتقليل تأثير الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمائة، موضحا أن فرض الرسوم "لم يؤثر بعد على المستهلكين".

وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوما جمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي قيمة الصادرات السنوية للصين البالغة بين 550 و 600 مليار دولار، تتجه للسوق الأمريكية.