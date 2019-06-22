أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن مباراة الغد لن تكون سهلة، حيث يستهل "محاربو الصحراء" مشوارهم ببطولة أمم إفريقيا 2019 بمصر، غدا ضد كينيا على ملعب "الدفاع الجوى"، ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا السنغال وتنزانيا.

وقال جمال بلماضي، فى مؤتمر صحفي عقده اليوم، "الكل في حالة تركيز تام، ونخوض هذه البطولة من أجل التتويج باللقب وهو هدفنا الذي جئنا به إلى القاهرة".

وأضاف الناخب الوطني، "شيء جيد جدا أن تدخل بطولة ومجموعة من لاعبيك توجوا بألقاب مع أنديتهم في أوروبا، هذا أمر إيجابي ويصب في مصلحة المنتخب الوطني دون شك، كما حدث مع رياض محرز المتوج بالدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي وهى مسابقة من بين الأقوى في العالم."

وتابع بلماضي تصريحاته قائلا، "لدي ثقة كبيرة في كل اللاعبين المتواجدين بالقائمة ولن يتأثر المنتخب بغياب أي فرد، وسنبذل أقصى ما في وسعنا للظهور بشكل جيد وتعويض ما حدث في النسخ الماضية."

وعن مباراة مصر وزيمبابوي أمس في الافتتاح رد قائلا، "المباراة كانت متقاربة بين الفريقين، وتوقعت أن تنتهي بالتعادل لكن خبرات لاعبي المنتخب المصري حسمت اللقاء وأمنت للفريق أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة."