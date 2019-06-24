يغيب مدافع المنتخب السنغالي ساليف ساني، عن لقاء الجزائر يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 2019 الجارية من 21 جوان إلى 19 جويلية بمصر، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكاحل الأيسر.

وأعلنت الاتحادية السنغالية لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن لاعب نادي شالك الألماني تعرض للإصابة، أمس الأحد، خلال لقاء منتخبه أمام تنزانيا (فوز 2-0) والتي ستبعده عن المستطيل الأخضر لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يوما.

وسيكون مدرب المنتخب أليو سيسي مجبرا على خوض لقاء القمة أمام الجزائر دون مدافعه المحوري.