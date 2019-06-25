أمر، اليوم الثلاثاء، وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر العاتر جنوب تبسة، بفتح تحقيق في وفاة شاب في ظروف غامضة مع تشريح الجثة وإعداد تقرير الطبيب الشرعي.

وكانت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبئر العاتر قد تدخلت ليلة الإثنين إلى الثلاثاء لأجل نقل جثة شخص متوفي يبلغ من العمر حوالي 16 سنة عثر عليه على حافة الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى المزارة بلدية الصفصاف دائرة أم علي، متعدد الإصابات، ليتم تحويل الجثة على متن سيارة الإسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بئر العاتر.