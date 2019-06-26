أودعت محكمة الدار البيضاء اليوم، 5 مشجعين جزائريين تم ترحليهم من مصر الحبس المؤقت بسجن الحراش في انتظار مثولهم أمام المحكمة يوم 4 جويلية المقبل.

وكان الأمن المصري قد أوقف مناصر أولا بسبب رفعه راية تحمل عبارات سياسية فيما تم توقيف مناصرين آخرين بسبب استعمالهم الألعاب النارية في مباراة الجزائر وكينيا فيما يرجح أن يكون المناصر الرابع هو الذي تم توقيفه في مطار القاهرة الدولي بسبب حيازته لافتة تحمل دعما لدولة قطر، فيما يجهل هوية المشجع الخامس وإن كانت بعض المصادر قد رجحت أيضا أن يكون الأمر يتعلق بالمواطن الجزائري تم توقيفه بسبب لجوئه لبيع تذاكر مباراة الجزائر وكينيا بطريقة غير شرعية.