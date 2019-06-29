من المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق بمحكمة تقرت 160 كلم عن عاصمة الولاية ورقلة غدا الأحد، إلى زهاء 24 شخصا بينهم رئيس البلدية الحالي وأعضاء ومقاولين، في سياق تحقيق أجرته المصالح الأمنية المختصة حول صفقات تمت خلال العهدة السابقة لبلدية حاسي مسعود.

وقال مصدر موثوق لـ"الخبر" أن المعنيين وجهت لهم استدعاءات للمثول أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تقرت لسماع أقوالهم حول مشاريع تم إطلاقها خلال العهدة السابقة، وهي القضية التي كانت محل تحقيق من قبل فرقة الأبحاث والتحريات للدرك الوطني.

ويجهل لحد الآن طبيعة المشاريع التي شملها التحقيق، وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه القضية تبقى بلدية حاسي مسعود من البلديات المعنية بتحقيقات المصالح الأمنية المختصة.