شب حريق مهول في المنطقة الصناعية البيتروكيماوية لأرزيو، تُجهل أسبابه، ومازالت ألسنة اللهب ترتفع في السماء، في هذه الأثناء ويمكن رؤيتها من مدينة أرزيو ومستغانم.

وقد سمع سكان المنطقة الشرقية لولاية وهران انفجارا مهولا، في الوقت الذي كانوا يتابعون الشوط الثاني للقاء المنتخب الوطني، معتقدين أن الأمر يتعلق بزلزال، حيث خرج سكان مدينتي بطيوة وعين البية المجاورتين للمنطقة الصناعية إلى الشوارع، ليشاهدوا النيران تتعالى من مركب تمييع الغاز ج.أن.أل 1 .

وتأكد فيما بعد أن الأمر يتعلق بانفجار أحد الخزانات الضخمة للغاز، الذي التهب بعد الانفجار، وسارعت وحدات الإطفاء العاملة في المنطقة الصناعية إلى موقع الانفجار، واتخذت الاجراءات الأمنية المتمثلة في توقيف تفريغ الغاز في المركب المذكور.

ولم تتسرب معلومات عن وقوع ضحايا، ووصف عاملون في سونطراك أن هذا الانفجار يعتبر "أضخم كارثة" تحدث في المنطقة الصناعية لأرزيو منذ تأسيسها بعد الاستقلال.

وقد تجندت وحدات الحماية المدنية التي نقلت آلياتها وأعوانها للمساهمة في إخماد الحريق، الذي مازال متواصلا.