وقع، اليوم، حادث مرور أليم على مستوى الطريق الوطني رقم 01 في جزئه الرابط بين بلديتي حاسي بحبح و عين معبد، مخلفا مقتل 03 نساء من عائلة واحدة، تترواح أعمارهن ما بين 29 و 31 سنة، و إصابة شخصين بجروح خطيرة إثر اصطدام بين سيارة سياحية و شاحنة ذات مقطورة،

و فور وقوع الحادث تنقل رجال الحماية المدنية و الدرك الوطني لدائرة حاسي بحبح إلى عين المكان أين تم نقل الضحايا الثلاثة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الجلفة، فيما فتح تحقيق لمعرفة أسباب وقوع الحادث، و قبل هذا الحادث بـ 24 ساعة وقع حادثين مماثلين الأول على مستوى الطريق الوطني رقم 01 و بالضبط في المخرج الجنوبي لمدينة عين وسارة مخلفا 03 قتلى من عائلة واحدة الوالد 53 سنة و هو مدير العيادة متعددة الخدمات الصحية بعين وسارة و ابنته الجامعية 22 سنة و ابنه 12 سنة، فيما أصيب 03 آخرين بجروح على اثر أصدام بين سيارتين، و في نفس اليوم وقع حادث ثاني على مستوى الطريق الوطني رقم 46 الرابط بين ولايتي الجلفة و المسيلة مخلفا 04 قتلى من عائلة واحدة الزوج و الزوجة و ابنيهما إثر اصطدام بين سيارة و شاحنة.