تصريحات عناصر المنتخب الوطني لكرة القدم خلال الحصة المختلطة التي نظمت مساء اليوم الثلاثاء قبل الشروع في الحصة التدريبية بملعب بيتروسبورت بالقاهرة قبل 48 ساعة من مواجهة كوت ديفوار، الخميس بملعب السويس في إطار الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا للأمم الجارية بمصر.

- رامي بن سبعيني (مدافع) : "علينا استرجاع لياقتنا خلال اليومين المقبلين لنتمكن من خوض المباراة أمام كوت ديفوار بكامل إمكانياتنا. لقد حققنا التأهل إلى الدور ربع النهائي بفوزنا على غينيا (3-0) بعدما أدينا مباراة رجولية. الناخب الوطني هنأنا على المردود الجيد في المباراة وطلب منا مواصلة العمل والتفكير في الموعد المقبل والتحضير له جيدا. بالنسبة لنا هذا اللقاء لا يختلف عن اللقاءات التي خاضها الفريق منذ بدء المنافسة. علينا التركيز لنكون حاضرين 100 بالمائة يوم المباراة. الكل لاحظ المجهودات التي قام بها الفريق دفاعيا ونأمل أن نواصل على هذا النسق والحفاظ على نظافة الشباك الذي لم يتلق أي هدف. أمام منتخب كوت ديفوار سنلعب مباراة القلب لتحقيق التأهل. تواجد المناصرين الجزائريين سيقدم الإضافة للاعبين ويحفّزهم أكثر معنويا لكسب ورقة التأهل إلى الدور نصف النهائي".

- مهدي عبيد ( وسط هجومي): " نعيش غمار كاس افريقيا ونعلم ما الذي ينتظرنا . سنواجه فريقا ايفواريا قويا لديه خبرة كبيرة بمثل هذه المواعيد القارية. الكرة في مرمانا الآن لمواصلة المشوار بنفس الديناميكية . ليس لدينا أي ثأر ضد "الفيلة" ( فوز كوت ديفوار في ربع نهائي، كان- 2015 بـ3-1). نحن متفائلون جدا ولدينا رغبة في تحقيق نتيجة طيبة. نحن متحفّزون".

- عز الدين دوخة (حارس مرمى) : " المناصرون الـ450 الذين سيتنقلون إلى مصر لمؤازرة المنتخب الوطني، سيحفزنا أكثر لخوض مباراة أبطال أمام كوت ديفوار. هذه المواجهة ستكون صعبة للغاية، لكن اعتبر أن في مثل هذه المنافسات لا توجد لقاءات سهلة. لا نبالي بالمنافس، بل ما يهمّنا هو حالتنا البدنية والنفسية التي سنتواجد يوم المقابلة وهي التي ستحدث الفارق يومها. لدينا رغبة جموحة لمواصلة سلسلة النتائج الايجابية. اللعب في السويس أو القاهرة لا يهم حتى وإن كانت الأجواء رطبة بالسويس. نحن جد متفائلين.