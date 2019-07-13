تمكنت مصالح الحماية لولاية الجزائر اليوم السبت من إنقاذ 30 شخصا كانوا عالقين (محصورين) داخل عربة خط المصعد الهوائي الرابط بين بلوزداد بمحطة حديقة التجارب الحامة ورياض الفتح بالمدنية بالجزائر العاصمة دون تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية، حسبما أفاد به المكلف بالإعلام لدى نفس الهيئة.

وأوضح الملازم أول خالد بن خلف الله أن عطب تقني سجل في حدود الساعة 13 سا و30 دقيقة أدى إلى توقف المصعد الرابط بين محطة حديقة التجارب بالحامة ببلدية محمد بلوزداد وساحة رياض الفتح بالمدنية حيث تم إنقاذ 30 شخصا من مختلف الأعمار كانوا عالقين بالعربة أصيبوا بحالة من الذعر والخوف بعد توقف فجائي للمصعد.

وأشار المصدر إلى أن تم التكفل بالأشخاص وتهدئتهم كما تم تسخير شاحنة ذات سلالم ميكانيكية وسيارات إسعاف لتنفيذ عملية الإنقاذ التي تمت بنجاح دون تسجيل أي إصابات.