تفجرت احتفالات عارمة سهرة اليوم في مختلف المدن والقرى الجزائرية عقب تتويج المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

ومباشرة بعد إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين بمختلف ولايات الوطن، إلى الشوارع والساحات.

وتشكلت طوابير طويلة من السيارات على الطرق الرئيسية بالمدن الكبرى وسط تجمع غفير للمواطنين بوسط المدن.

وحملت الجماهير المحتفلة رايات جزائرية وأطلقوا العنان لأغاني رياضية في السيارات، وسط حضور لافت للعائلات والعنصر النسوي.

كما حملت شاحنات العشرات من المحتفلين بينهم أطفال صغار، رافعين رايات جزائرية، ما تسبب في زحمة مرورية خانقة، مع توقف العشرات من السيارات على جنبات الطريق ونزول راكبيها للرقص والاحتفال.

وأظهرت فيدوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خروج آلاف الجزائريين في مختلف ولايات البلاد.

جزائريو المهجر لم يتخلفوا عن الموعد، وخرجوا في احتفالات صاخبة بكل بقاع العالم تعبيرا عن فرحتهم بالانجاز التاريخي الذي حققه أشبال بلماضي بمصر.

ومن المنتظر أن تشهد العاصمة غدا السبت توافدا كبيرا للمواطنين من مختلف ولايات الوطن لاستقبال أبطال إفريقيا الذين سيجوبون أهم الشوارع الرئيسية في حافلة مكشوفة.