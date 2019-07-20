هنأ محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورت" المنتخب الوطني بلقبه الثاني لكأس الأمم الإفريقية.

وقال أبو تريكة: "من الأشياء القليلة التي اتفق عليها العرب هو المنتخب الجزائري في هذه البطولة"، مضيفا أن " الخضر أعاد كتابة التاريخ بعد اللقب الذي حققه على أرضه في عام 1990 واليوم يكرر هذا الإنجاز ولكن على أرض مصر التي تحولت بالمناسبة إلى أرض جزائرية".

وتابع النجم المصري: "جمال بلماضي صاحب الإنجاز وهو من قاد هذا الفريق وصنعه ووضعه على منصة التتويج".

وختم بقوله: "أبارك للجميع... المنتخب الجزائري قدم بطولة ممتازة ويستحق التتويج بإجمالي ما قدمه".