توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تساقط أمطار رعدية على الولايات الداخلية الغربية والجنوبية واستمرار موجة الحر في ثلاث ولايات شمالية.

وأوضحت ذات المصالح، أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، النعامة، البيض، الأغواط، أدرار وتمنراست.

وتمتد صلاحية النشرية إلى غاية الثامنة من ليلة اليوم.

أما بالنسبة للولايات التالية: عين الدفلى، الشلف وغليزان ستشهد موجة حر شديدة تفوق الـ 44 درجة، وتدوم صلاحية النشرية إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة التاسعة ليلا.