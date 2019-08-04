نقلت شبكة "سي بي سي" الكندية خبراً عن رفض المحكمة الفيدرالية في لاس فيغاس استئناف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وهددته بـ"الفضيحة العامة".

وكان تلقى المهاجم كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس أمر استدعاء لاعتداء "الاغتصاب" على المرأة الأمريكية كاثرين مايورغا، بحسب تقارير "تي إم زي".

وبحسب الصحيفة، سحبت مايورغا الدعوى القضائية من محكمة ولاية نيفادا للطعن أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة وسرعان ما أبلغت المحكمة رونالدو ببدء المحاكمة.

ورفعت عارضة الأزياء السابقة والمدرسة مايورغا دعوى قضائية ضد رونالدو في سبتمبر 2018، وبحسب العارضة، فقد وقع الحادث في عام 2009، حيث اغتصبها لاعب كرة القدم في إحدى غرف الفنادق في لاس فيغاس بعد حفل في ملهى ليلي. ووفقا لـ"يوروسبورت"، بعد الحادث، لجأت مايورغا إلى الأطباء والشرطة، لكنها لم تذكر اسم المعتدي.

وتقدّم قاضي رونالدو قد تقدم باستئناف للمحكمة، كما طالب فيها بإبقاء تفاصيل المحاكمة وكافة وقائعها طي الكتمان، حتى لا يتعرض موكله لـ"الفضيحة العامة"، في قضية اتهامه باغتصاب كاثرين مايورغا، من نيفادا بأحد منتجعات لاس فيغاس عام 2009.

ولكن المحكمة رفضت طلب الدون بعدم جعل وقائع وسجلات القضية متاحة بصورة عامة، بعدما قالت القاضية الفيدرالية، جينفر دورسي إن "القط خرج فعلا من الحقيبة".

وقال دورسي في بيانها: "إدعاء رونالدو أن نشر تفاصيل وسجلات القضية يضر بسمعته ويعزز مزاعم المرأة، ويعرضه للفضيحة العامة، مبررا غير مقنعاً".