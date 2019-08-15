أقدم صباح اليوم 130 شخصا من العمال المكلفين بحراسة وتأمين مضخة سدّ كدية آسردون المتواجدة على طول خط البويرة-بوغزول على تنظيم وقفة احتجاجية أمام محطة بلدية سيدي نعمان شرق المدية رافعين جملة من المطالب والانشغالات ومطالبين وزير الموارد المائية التدخل شخصيا للتكفل بانشغالهم وتمكينهم من استلام أجور ثلاثة أشهر الأخيرة. وقال المحتجون أنّهم حرموا من قضاء عيد الأضحى بسبب عدم قدرتهم على تأمين مبالغ الأضاحي، كما طالبو بالإدماج والعمل مباشرة تحت مسؤولية الشركة الوطنية للسدود بدلا من الشركة الأمنية " أمين قارد" التي لا يعرفون حتى مسؤوليها ناهيك عن عدم تجاوز أجرهم الـ16ألف و400 دج وذلك منذ سبع سنوات التي قضوها تحت لواء هذه الأخيرة. كما طالبوا برفع أجورهم وتمكينهم من حقوقهم، والإطلاع على عقود عملهم التي لم يتمكنوا من الحصول عليها. هذا وقد أكد المحتجون تمسكهم بمطالبهم التي رفعوها وإن اقتضى الأمر فسخ عقودهم جماعيا مع هذه الشركة الأمنية مطالبين بضمهم مباشرة إلى العمل تحت وصاية المؤسسة الوطنية للسدود.