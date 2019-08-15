استأنف الدولي الجزائري آدم وناس اليوم الخميس التدريبات مع ناديه نابولي الإيطالي بعد انقضاء فترة الراحة التي استفاد منها عقب مشاركته في كأس إفريقيا 2019 رفقة "الخضر".

كما عرفت الحصة التدريبية اليوم عودة مدافع المنتخب السنغالي خاليدو كوليبالي الذي قاد أسود التيرانغا إلى نهائي "الكان" التي توج بها أشبال بلماضي.

ويبقى مستقبل وناس غامضا قبل أيام من انقضاء الميركاتو الصيفي في ظل تأكيد تقارير إعلامية إيطالية عن استعداد نادي الجنوب الإيطالي لبيعه في ظل اهتمام عدة أندية أوروبية بخدماته منها ليل ونيس الفرنسيين.