أعلنت هيئة أركان الجيش في بوركينا فاسو مقتل حوالي عشرة عسكريين في هجوم شنته صباح أمس الإثنين مجموعات مسلحة في شمال البلاد.

وأوضح بيان للجيش أن "المفرزة العسكرية في كوتوغو بمحافظة سوم تعرضت لهجوم"، مشيرا إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل أكثر من عشرة عسكريين وسقوط عدة جرحى.

وأفادت مصادر أمنية أن عددا من الجنود "في عداد المفقودين" وأن حصيلة الضحايا قد تتجاوز عشرين قتيلا.

وتواجه بوركينا فاسو هجمات مسلحة منذ أربعة أعوام وبخاصة في شمال البلاد وشرقها وقد أوقعت هذه الهجمات أكثر من 500 قتيل.

وتركزت الهجمات بداية في شمال البلاد، ثم توسعت إلى مناطق أخرى مثل الشرق المحاذي للطوغو والبنين والتي بات ثاني منطقة كبرى تعاني من انعدام الأمن.