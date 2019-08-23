تسبب سقوط صاعقة رعدية بريف بلدية سلاوة عنونة في ڨالمة، مساء أمس، في مقتل طفل يُدعى "ب.إسلام" 17 سنة، حسب بعض المقربين من عائلة الضحية.

وبحسب المصادر نفسها، فإنّ الطفل كان يرعى قطيعا ماشية بالمكان المسمّى جبل الصادة، ضاحية مشتة بلهوشات ببلدية سلاوة عنونة الواقعة على بعد نحو 25 كلم عن عاصمة الولاية.

وصرحت مصادرنا، بأّنّ دوي الصاعقة والشظايا المنبعثة منها، أدت إلى سقوط حيوانات ومواطنين بمحيط سقوطها، من شدّة الهول، فيما فحّمت جسد الضحية الذي تدخلت مصالح الحماية المدنية بنقله إلى المصالح الاستشفائية، قبل أن يشيع إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بعد صلاة الجمعة اليوم.