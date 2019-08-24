تعادل ريال مدريد 1-1 مع ضيفه ريال بلد الوليد في أول مباراة يخوضها على أرضه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت بعدما أدرك الضيوف التعادل قبل النهاية بدقيقتين عبر المتدرب السابق في برشلونة سيرجي جوارديولا.

وبدا ريال مدريد أنه حقق الفوز عندما منحه كريم بنزيمة تقدما مستحقا بهدف إثر تسديدة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 82.

واستحوذ بنزيمة على الكرة وظهره للمرمى قبل أن يستدير ويسدد في الزاوية البعيدة عن حارس ريال بلد الوليد.

وكان المهاجم الصربي لوكا يوفيتش قريبا من افتتاح التسجيل لريال مدريد في وقت مبكر عندما أرسل ضربة رأس ارتدت من العارضة بعد دقيقة من مشاركته كبديل.

وأهدر جاريث بيل وجيمس رودريجيز عدة فرص في وقت مبكر من المباراة أيضا.

ولم يشارك بلد الوليد كثيرا في الهجوم لكنه نجح في تسجيل هدف التعادل المفاجئ عبر تسديدته الثانية نحو المرمى عندما أرسل جوارديولا تسديدة بين ساقي تيبو كورتوا حارس أصحاب الأرض لينهي هجمة مرتدة بعد استخلاص الكرة من توني كروس.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين بعد فوزه 3-1 خارج أرضه على سيلتا فيجو في الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي.