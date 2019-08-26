برنامج الأندية الجزائرية اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل ونادي بارادو وشباب بلوزداد في الدور السادس عشر من منافستي رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية لكرة القدم عقب إجراء لقاءات الدور التمهيدي إياب نهاية الأسبوع.

رابطة الأبطال الإفريقية (لقاءات الذهاب 13-15 سبتمبر 2019)

شبيبة القبائل- حورويا كوناكري(غينيا)

اتحاد الجزائر (الجزائر)- غور ماهيا (كينيا)

لقاءات الإياب (27-29 سبتمبر 2019)

كأس الكونفدرالية (الذهاب 13-15 سبتمبر)

نادي بارادو (الجزائر)- النادي الصفاقسي (تونس)

بيراميدز (مصر)- شباب بلوزداد (الجزائر)

لقاءات الاياب (27-29 سبتمبر 2019).