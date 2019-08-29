أعلن نادي أهلي جدة السعودي، مساء اليوم الخميس رسمياً التعاقد مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي صانع ألعاب الترجي التونسي بعقد يمتد حتى عام 2022.

وغرد الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي (27 عاماً)، قادماً من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022م، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي".

وحسب الصحافة السعودية فإن النادي الأهلي السعودي تمكن من حسم التعاقد مع يوسف بلايلي بعد منافسة شرسة مع مواطنه النصر والذي قدم هو الآخر عرضاً لإدارة الترجي التونسي.