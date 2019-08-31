تم فجر اليوم السبت إخلاء السكنات التي تم اقتحامها من طرف محتجين الجمعة بالقطب الحضري أو كما تسمى القرية الجديدة في بوغزول جنوبي المدية،فبعد ساعات من حط محتجين بعائلاتهم رحالهم بتلك السكنات الاجتماعية البالغ عددها 104 وحدة سكنية حديثة الإنجاز،تمكنت السلطات الولائية ممثلة في المفتش العام للولاية مبعوثا عن والي المدية ، بعد ساعات من الحوار والإستماع لإشغالات المحتجين من إقناع أغلبية المقتحمين، من إخلاء السكنات والمغادرة نحو ديارهم، تحت أنظار وحراسة قوة عمومية حضرت إلى المكان تحسبا لأي تطورات ،فيما تشبث سبع مقتحمين بموقفهم حسبما علمنا بعد تنقلنا إلى بوغزول من بعض المحتجين وأحد السكان ممن قاموا بالوساطة لتهدئة الوضعية، إلا أن أنهم غادروا صباحا بعد تدخل من أعيان المنطقة ومن بينهم إمام مسجد بوغزول.

وفي مقابل ذلك تمت دعوة المحتجين لتكوين لجنة الإثنين القادم إلى عاصمة الولاية للقاء مسؤول الهيئة التنقيذية للإستماع إلى آنشغالاتهم المتعددة التي من بينها مشكل السكن،ومسألة قطع الأراضي المخصصة للبناء الذاتي التي تم توزيعها سابقا.وإلى غاية زوال اليوم بقيت قوة عمومية مطوقة موقع السكنات المقتحمة وقاية من أية تجاوزات أخرى.