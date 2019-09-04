أمضى الوزير الأول، نور الدين بدوي، اليوم الأربعاء، على المرسوم التنفيذي رقم 19-239 المؤرخ في 4 سبتمبر 2019، الذي يحدد مبلغ منحة التمدرس، حسب ما أعلنت عنه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن هذا المرسوم "يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 1 سبتمبر الجاري، حتى يتم صرف المنح للأسر المعنية، حيث تم رفع المبلغ المقدرة منذ سنة 1994 ب400 دج وتثمينها إلى 3.000 دج عن كل طفل

متمدرس في الأطوار الثلاثة ابتدائي ومتوسط وثانوي، وذلك مهما كان دخل وراتب الولي".