تحولت عملية إنقاذ 3 رعايا أجانب على متن زورق شراعي، عرض سواحل وهران، إلى عملية حجز ضخمة لأزيد من 5 أطنان من الكيف المعالج.

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه "اثر تلقي نداء استغاثة، تمكنت وحدات بحث وإنقاذ تابعة لقواتنا البحرية، صباح اليوم 10 سبتمبر 2019، من إنقاذ ثلاثة (03) أشخاص كانوا على متن قارب شراعي حامل للراية الألمانية تعرض لعطل تقني على بعد خمسة عشر (15) ميلا بحريا شمال رأس فالكون بوهران".



وأضاف البيان "العملية التي نفذتها مروحية بحث وإنقاذ إلى جانب زوارق إنقاذ، مكنت من إجلاء رعيتين (02) من جنسية بلغارية ورعية (01) من جنسية هولندية الى المستشفى الجامعي بوهران، أين تم التكفل بهم".

غير أنه بعد تفتيش الزورق عثر عناصر الجيش الوطني الشعبي على كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت بـ52 قنطارا و95 كلغ.

وباشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها مع المعنيين للوقوف على ملابسات العملية.