هلك مساء أمس السبت طفلان و رجل غرقا في بركة مائية بعين مليلة بولاية أم البواقي.

وأوضحت المديرية المحلية للحماية المدنية. أن الهالكين و هم طفل (7 سنوات) وطفلة (11 سنة) و رجل (43 سنة) غرقوا ببركة مائية على عمق 8 أمتار بالمكان المسمى حي "رقايزي" بعين مليلة.

وقد تدخلت على إثر هذا الحادث الوحدة الثانوية للحماية المدنية التابعة لعين مليلة وتم نقل جثث الضحايا إلى المصلحة المعنية بمستشفى ذات المدينة.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب و ملابسات الحادث بدقة.