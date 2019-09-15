حاولت مساء اليوم إحدى أستاذات اللغة الإنجليزية بالطور الثانوي وضع حد لحياتها، حيث حاولت رمي نفسها من قاعة الانتظار بالطابق الأول لمقر مديرة التربية.

وقع ذلك بعد أن رشت جسدها يالبنزين وحاولت إشعال النار، بولاعة.

ولولا تدخل أعوان الأمن لحدثت الكارثة، في حادثة غير مسبوقة، و السبب أن المديرة لم تسو وضعيتها منذ عامين، حيث ذكرت لنا أنها تعرضت إلى ظلم كبير ومحسوبية، من طرف مدير الموظفين الذي أثر على تعقيد وضعيتها، عندما رفض إعادتها إلى منصبها بثانوية العقيد عميروش ببني سليمان، الذي عملت بعد ست سنوات، قبل أن يتم تحويلها إلى ثانوية الشيخ بوعمامة لبلدية بوسكن، بطريقة وصفتها بالتعسفية.