تمكنت وحدة لحرس السواحل، تابعة للقوات البحرية الجزائرية الثلاثاء، بشمال رأس فالكون بوهران، من إنقاذ وتقديم المساعدة لثمانية مهاجرين غير شرعيين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مهامها الإنسانية وإثر تلقيها لنداء استغاثة، تمكنت وحدة لحرس السواحل تابعة للقوات البحرية الجزائرية يوم 17 سبتمبر 2019 من إنقاذ وتقديم المساعدة لمجموعة من المهاجرين غير الشرعيين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم على بعد خمسة (5) أميال بحرية شمال رأس فالكون بوهران (الناحية العسكرية الثانية)".

وأضاف أن "العملية التي نفذتها زوارق بحث وإنقاذ ، مكنت من إجلاء 8 أشخاص وانتشال ثلاث (3) جثث، تم التكفل بهم من طرف المصالح المختصة، فيما يتواصل البحث عن مفقودين آخرين".

وخلص البيان إلى أن هذا التدخل " يعكس الجهود التي تبذلها قواتنا البحرية في إطار تنفيذ مختلف مهامها في عرض البحر لا سيما الإنسانية منها".