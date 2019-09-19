أوقفت مصالح الدرك الوطني بالشلف، 16 شابا كانوا مرشحين للهجرة السرية باتجاه أوروبا بعد فشلهم في مواصلة رحلتهم إثر وقوع عطب في قاربهم إضافة إلى هيجان البحر.

وحسب مصدر مطلع، فإن الشباب الحراڨة قدموا ليلة الأربعاء إلى الخميس، من ولاية الجزائر العاصمة، ليحطوا الرحال بإحدى شواطئ بلدية وادي قوسين بالشلف من أجل الحرڨة إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط غير أن مخططهم باء بالفشل بسبب تدهور الظروف الطبيعية بعرض البحر.

وأشارت مصادرنا، أنه تم اكتشاف أمرهم بعد رصدهم من طرف حراس السواحل ليعودوا أدراجهم إلى الشاطئ حيث تم توقيف بعضهم فيما فر آخرون إلى وجهة مجهولة.