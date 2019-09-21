أطاحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة، نهاية الأسبوع، بشبكة مختصة في تزوير ملفات القاعدية للمركبات و لوحات الترقيم تنشط على مستوى إقليم الولاية تتكون من عشرة أشخاص من بينهم إطار.

وحسب قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني علوي نور الله الجديد الذي أصبح يتابع بجدية مثل هذه الملفات و غيرها – إن العملية جاءت على اثر معلومات مؤكدة وردت مفادها وجود شبكة مختصة في التزوير ليتم فتح تحقيق معمق في القضية، حيث تم إلقاء القبض على جميع المتورطين بما فيهم إطار مختص، و بعد الانتهاء من التحقيق تم عرض عناصر الشبكة على وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة و منه إلى قاضي التحقيق حيث تم إيداع 03 من بينهم إطار الحبس المؤقت ووضع السبعة الباقين تحت الرقابة القضائية.