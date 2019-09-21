أطاح حامل اللقب، الذي سعى للرد على أول هزيمة له في الدوري الممتاز منذ جانفي أمام نوريتش سيتي مطلع الأسبوع الماضي، بواتفورد وبات أول فريق يسجل خمسة أهداف في أول 18 دقيقة في مباراة بالدوري الممتاز.

وقاد ديفيد سيلفا الصحوة بعد أن أنهى تمريرة رائعة من كيفن دي بروين في الشباك في الدقيقة الأولى قبل أن يسجل سيرجيو اجويرو هدفه 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بتسجيله من ركلة جزاء.

وسجل رياض محرز من ركلة حرة نفذها بشكل مميز في الدقيقة 12 قبل أن يسجل برناردو سيلفا من ضربة رأس ثم أضاف نيكولاس أوتاميندي الهدف الخامس معززا تقدم سيتي في الدقيقة 18.

ودفع واتفورد بمدافع آخر لإيقاف هذا الهجوم الكاسح بعد مرور نصف ساعة ليمر ما تبقى من الشوط الأول على استاد الاتحاد دون أن تتلقى شباك الضيوف أي أهداف أخرى. وسجل برناردو سيلفا الهدف الثاني له والسادس لفريقه بعد ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني.

وأكمل برناردو سيلفا أول ثلاثية له في الدوري الممتاز بإنهاء من مسافة قريبة ليجعل النتيجة 7-صفر ثم سجل دي بروين الهدف الثامن والأخير من تسديدة قوية ليبقى سيتي على بعد هدف واحد من الرقم القياسي لأكبر انتصار في تاريخ الدوري الممتاز عندما فاز مانشستر يونايتد 9-صفر على ابسويتش تاون عام 1995.

وقال بيب جوارديولا مدرب سيتي ”يمكن أن نخسر مباريات (مثل مباراة نوريتش) لكن الأهم هو النهج الذي سنتبعه (بعدها) ورد فعلنا.

”ما أعجبني حقا أنه ورغم أنه من الطبيعي عندما تكون متقدما 5-صفر بنهاية الشوط الأول، ألا يأتي الشوط الثاني على نفس القدر من الأداء والجدية ويكون مملا، فقد فعلنا العكس وكنا أكثر هجومية وخضنا الشوط الثاني بشكل جيد للغاية“.