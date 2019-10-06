تجرى مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي من كأس العرب للأندية بين القوة الجوية العراقي و مولودية الجزائر، في 31 أكتوبر بمدينة كربلاء (سا 16 :00 بتوقيت الجزائر), حسب البرنامج الذي نشره اليوم الأحد الاتحاد العربي لكرة القدم على موقعه الرسمي.

أما مباراة الإياب فتقام بتاريخ 6 نوفمبر المقبل بملعب "5 جويلية 1962" بالجزائر العاصمة وذلك ابتداء من الساعة 00ر20.

وتلعب مقابلات الذهاب الخاصة بالدور ثمن النهائي من النسخة ال29 لكأس العرب للأندية، التي جرت قرعته أمس السبت، من 23 أكتوبر الجاري إلى غاية 6 نوفمبر المقبل، أما لقاءات الإياب فتقام في الفترة الممتدة ما بين 4 و 26 نوفمبر.

ويحصل بطل المنافسة على مبلغ 6 ملايين دولار مقابل 2.5 مليون دولار للوصيف.

كما تنال الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي على نصف مليون دولار مقابل 200 ألف دولار لمن يبلغ الدور ربع النهائي و 50 ألف دولار للمتأهل إلى ثمن النهائي, فيما سيحصل كل فريق مشارك في البطولة وخرج من الدور ال32 على مبلغ 20 ألف دولار.

البرنامج الكامل للمواجهات (بتوقيت الجزائر):

الذهاب

23 أكتوبر :

الوصل الإماراتي - الاتحاد السعودي (دبي(16 :30

الاسماعيلي المصري - الجزيرة الإماراتي (الإسماعيلية/ 18 :00)

23 أكتوبر :

الشباب السعودي - شباب الأردن (الرياض /17 :15)

31 أكتوبر:

القوة الجوية - مولودية الجزائر (كربلاء /16 :00)

2 نوفمبر :

الوداد البيضاوي المغربي - الرجاء البيضاوي المغربي (الدار البيضاء/ 20 :00)

3 نوفمبر:

الاتحاد الاسكندري المصري - المحرق البحريني (الإسكندرية/ 20 :00)

أولمبيك آسفي المغربي - الترجي التونسي (آسفي / 19 :00)

6 نوفمبر:

نواذيبو الموريتاني - الشرطة العراقي (نواكشوط/ 18 :00)

الإياب

4 نوفمبر:

الاتحاد السعودي - الوصل الإماراتي (جدة /18 :00)

6 نوفمبر:

مولودية الجزائر - القوة الجوية العراقي (5 جويلية/ 20 :00)

8 نوفمبر:

شباب الاردن - الشباب السعودي (عمان/15 :00)

23 نوفمبر:

الوداد البيضاوي المغربي - الرجاء البيضاوي المغربي (الدار البيضاء/20 :00)

الترجي التونسي - أولمبيك آسفي المغربي (رادس-تونس/ 18 :00)

26 نوفمبر:

المحرق البحريني - الاتحاد الاسكندري المصري (المحرق/ 16 :00)

الجزيرة الإماراتي - الاسماعيلي المصري (أبو ظبي/ 15 :00)

الشرطة العراقي - نواذيبو الموريتاني (كربلاء/ 17 :00).