أعلن نادي ضمك السعودي، فسخ تعاقده مع المدرب التونسي محمد الكوكي بالتراضي، والاتفاق مع الجزائري نورالدين زكري لتولي مهام تدريب الفريق الأول.

وجاءت إقالة الكوكي بسبب النتائج السلبية التي حققها ضمك، آخرها خسارته بهدف أمام الوحدة في الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ضمك في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": قرر مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ صالح ابونخاع إنهاء عقد محمد الكوكي وطاقمه الفني بالتراضي، وقدم رئيس النادي شكره للكوكي ومساعديه مثمناً لهم كل ماقدموه في الفترة الماضية، متمنياً لهم التوفيق .

وبعدها نشر النادي تغريدة أوضح فيها تعاقده مع نورالدين زكري، وقال: اتفق مجلس إدارة ضمك مع المدرب الجزائري نورالدين زكري لتولي مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري، متمنين له التوفيق في مهمته القادمة، فيما سيكون توقيع العقد بمقر النادي يوم الاثنين.

وسبق وتواجد زكري في الدوري السعودي الموسم الماضي مع الفيحاء خلال الفترة من 5 فيفري إلى الأول من جوان الماضيين، ودرب قبلها الرائد في 2014.