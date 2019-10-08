استعرضت قناة chudotech المتخصصة بشؤون التقنية بطارية خارجية (power bank) متطورة لشحن الإلكترونيات power bank، سعتها 40 ألف ميلي أمبير.



وجاء الجهاز الجديد بهيكل أنيق من البلاستيك وزنه 1.7 كلغ، مزود بمصباح LED باستطاعة 5 واط، يمكن استعماله لساعات في حال انقطاع التيار الكهربائي، أو أثناء الرحلات في الطبيعة، أو عند الحاجة لإصلاح السيارة.



كما أتى INTERSTEP PST-150PD الجديد بمنفذي USB 3.0، ومنفذ USB Type-C لشحن الجهاز نفسه، ومخرج 220 فولت، وقبضة تمكن من حمله كحقيبة صغيرة.



ويمكن شحن هذا الجهاز عبر شواحن (10 واط)، والاعتماد عليه لشحن الهواتف الذكية والحواسب اللوحية والشخصية، والعديد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، أما سعره ا فنحو (171 دولارا).