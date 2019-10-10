أعلن وزير التجارة السعيد جلاب أنه سيتم التصديق على قانون المالية 2020 خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد.

ومن بين الأمور التي ستقترحها وزارة التجارة هو السماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات.

وأضاف وزير التجارة، لدى نزوله ضيفا، اليوم الخميس، على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، إن السيارات المستوردة ستقتصر على تلك التي تعمل بالبنزين فقط.

وأوضح، أن الهدف من ذلك هو مواجهة أسعار السيارات التي يتم تجميعها محليًا والتي تظل باهظة الثمن بشكل كبير على الرغم من المزايا الواسعة جدًا الممنوحة لرجال الأعمال الذين دخلوا في هذا المجال.

وبخصوص قضية الاستيراد أشار الوزير إلى أن عمليات الاستيراد التي حدثت حتى الآن، تمت بشكل فردي من قبل القطاع الخاص والتي كلفت ما يقرب من 600 مليون أورو