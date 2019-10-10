تم تأهيل ملعبي 20 أوت ببلوزداد وأول نوفمبر بالمحمدية (الجزائر)، اللذين كانا مغلقين منذ انطلاق الموسم الكروي

الجاري بسبب الأشغال، من طرف لجنة المعاينة التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، حسب ما أعلنت عنه الهيئة الكروية اليوم الخميس.

واستفاد ملعبا العاصمة من بساط جديد من العشب الاصطناعي حيث أصبحا جاهزين لاحتضان مباريات بطولة الرابطتين الأولى والثانية.

وسيستقبل شباب بلوزداد ضيفه اتحاد بسكرة يوم السبت الساعة 16:00 بملعب 20 أوت (الجزائر) لحساب تسوية رزنامة الجولة الرابعة للرابطة الأولى.

من جهته، يعود اتحاد الحراش للاستقبال بملعبه يوم السبت على الساعة 15:00 حيث يستضيف جمعية وهران لحساب الجولة الثامنة للرابطة الثانية.