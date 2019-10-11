أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أنه تم تسجيل 126 حالة بالتهاب السحايا على مستوى ثلاث ولايات من البلاد موضحة أن الأمر يتعلق بالتهاب سحايا فيروسي" وهي عدوى خفيفة لا "تستدعي علاجا خاصا".

وأوضح بيان للوزارة أنه "تم منذ الفاتح أكتوبر 2019 إلى اليوم تسجيل حالات إصابة بالتهاب السحايا على مستوى ثلاث ولايات هي الوادي بـ84 حالة مصرح بها و 18 حالة لا زالت في المستشفى و باتنة بـ12 حالة مصرح بها و 05 حالات لازالت في المستشفى وكذلك جيجل بـ30 حالة مصرح بها و 35 لا زالت في المستشفى وذلك من سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2019". وأضاف ذات المصدر أن "التشخيص الميكروبيولوجي للحالات المسجلة قد أظهر أن الأمر يتعلق بالتهاب سحايا فيروسي".

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه العدوى التي تتسبب فيها عدة فيروسات مختلفة عن بعضها "تكون غالبا خفيفة ولا تتطلب علاجا خاصا على عكس حالات التهاب السحايا البكتيرية".

وأكدت في هذا الخصوص أن هذه الحالات من التهاب السحايا الفيروسي ذات الطابع الموسمي "تشفى في ظرف أسبوع تقريبا و يمكنها أن لا تستدعي المكوث بالمستشفى إلا إذا أدت العدوى إلى أعراض شديدة أو إذا تعلق الأمر برضيع".

وذكر المصدر ذاته بأن طريقة انتقال عدوى التهاب السحايا يتم عبر الاتصال المباشر أو من خلال استنشاق جسيمات في حالة سعال أحد الأشخاص بالقرب من الآخر، مؤكدا أن "بعض الحركات قد تقلل بشكل كبير من أخطار الإصابة بمرض التهاب السحايا". وفي هذا الصدد تنصح الوزارة "بالغسل الجيد والمنتظم لليدين" موضحة أن "التهاب السحايا الفيروسي ينتقل كذلك عبر الأيدي الوسخة".

وخلصت في الأخير إلى التذكير بأن "احترام تدابير النظافة يمكنه أن يقلص بشكل كبير من عدوى التهاب السحايا الفيروسي".