جهاز جديد بمركز مكافحة السرطان بوهران

سجل مركز مكافحة السرطان ببلدية مسرغين (وهران), الذي كان يمتلك مسرعا خطيا واحدا (جهاز للعلاج بالأشعة), دخول جهاز ثاني حيز الخدمة فيما يوجد جهاز ثالث في طور الاستلام, حسبما أشار مدير هذه المؤسسة الاستشفائية, قادة بعطوش.

وأشار ذات المسؤول إلى أن المسرع الخطي الثاني دخل حيز الخدمة منذ 15 أبريل الجاري, حيث شرع في تكوين الأطقم الطبية حول استعماله للبدء سريعا في التكفل بالمرضى. وفيما يتعلق بالمسرع الخطي الثالث, أوضح السيد بعطوش أن التركيبات المسبقة لوضعه أصبحت جاهزة وينتظر استقباله قريبا.

وذكر بأن المسرع الخطي الثالث سيكون جاهزا في غضون شهر يونيو القادم, مبرزا أهمية هذه المقتنيات التي ستتيح التكفل بمرضى السرطان في ظروف جيدة. وأكد في هذا الخصوص أنه "بفضل المسرعات الثلاثة, سيتم تقليص المواعيد وفترات انتظار حصص العلاج الإشعاعي وتحسين رعاية المرضى والتكفل بهم", مذكرا بأن مركز مكافحة السرطان لولاية وهران يستقبل المرضى من جميع أنحاء الجهة الغربية وحتى من جنوب غرب البلاد.

وذكر مدير هذه المؤسسة المتخصصة, أيضا, أن ماسح ضوئي ثاني خاص بالمحاكاة (ماسح ضوئي مخصص للعلاج الإشعاعي) استفاد منه المركز سيكون له تأثير إيجابي على نوعية التكفل بمرضى السرطان.