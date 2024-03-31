توقع زيادة كبيرة في معدلات الإصابة بهذا السرطان

يتوقع أن تشهد معدلات الإصابة بسرطان البروستاتا زيادة كبيرة في السنوات المقبلة في مختلف أنحاء العالم، خصوصاً في البلدان الأقل ثراء، وفقاً لما أظهرته دراسة منشورة في مجلة «ذي لانسيت» حيث فسّرت هذا الاتجاه بالشيخوخة المتوقعة للسكان.

واستنتج معدّو الدراسة التي نُشرت، اليوم (الخميس)، من استقراء أجروه للتغيرات الديموغرافية المسجلة راهناً أن «العدد السنوي للحالات الجديدة الذي بلغ 1.4 مليون عام 2020 سيتضاعف في سنة 2040، إذ سيبلغ 2.9 مليون» إصابة. ورأى الباحثون في «زيادة متوسط العمر المتوقع والتغيّرات في الأهرامات العمرية» سبباً لهذا الارتفاع.

ويعد سرطان البروستاتا الأكثر شيوعاً لدى الرجال بين أنواع السرطانات الذكورية، إذ تشكل نسبته 15 في المائة من مجمل الإصابات، ويحدث فوق سن الخمسين في معظم الحالات. ويزداد تواتر الحالات تدريجيا لدى الفئات العمرية التي تتجاوز هذه العتبة.

وأضاف الباحثون: «على عكس المشاكل الكبرى الأخرى، كسرطان الرئة أو أمراض القلب والأوعية الدموية، لن يكون ممكنا من خلال سياسات صحة عامة، تجنّب زيادة الحالات هذه».

ومع ذلك، يعتقد معدو الدراسة أنه من الممكن الحد من زيادة الإصابات بسرطان البروستاتا من خلال إجراءات عدة، فقد دعوا مثلا إلى السعي إلى التشخيص المبكر في البلدان الأقل ثراء، مشيرين إلى أن سرطانات البروستاتا يتم اكتشافها هناك في كثير من الأحيان في وقت متأخر جداً بحيث لا يمكن التعامل معها بفاعلية.