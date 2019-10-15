فاز المنتخب الجزائري على نظيره الكولومبي بثلاثية دون رد في المقابلة الودية التي لعبت سهرة اليوم الثلاثاء بملعب "بيار-موروا" بمدينة ليل (فرنسا).

وسجلت أهداف المباراة, التي جرت وسط حضور جماهيري كبير من أنصار "الخضر" من الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا, من قبل بغداد بونجاح في الدقيقة ال15 بقذفة قوية من حوالي 20 مترا لم تترك أية فرصة للحارس الكولومبي, و القائد رياض محرز الذي وقع ثنائية (د 20 و 65).



و كان بإمكان الفريقين تسجيل أهداف أخرى لولا تألق الحارسين, مبولحي من الجزائر و أوسبينا من كولومبيا.



و تدخل هذه المباراة في إطار استعداد المنتخبين للاستحقاقات القادمة, حيث يحضر "الخضر" لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021 التي تنطلق شهر نوفمبر المقبل بأول خرجة أمام زامبيا داخل الديار (14 نوفمبر) قبل التنقل لغابورون لمواجهة بوتسوانا لحساب الجولة الثانية (18 نوفمبر).



و كان أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي قد فرض عليهم التعادل وديا الخميس الفارط بالبليدة من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية (1-1), بينما انتهت مباراة كولومبيا - الشيلي يوم السبت بمدينة أليكانت الإسبانية بدون فائز كذلك وعلى نتيجة بيضاء (0-0).