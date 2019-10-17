سيلتقي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بنظيره الفرنسي، نهاية شهر جانفي 2020 بالجزائر من أجل مواصلة المحادثات بشأن إمكانية برمجة مقابلة ودية بين المنتخبين الجزائري والفرنسي في الخريف المقبل، حسب ما كشف عنه رئيس الفاف خير الدين زطشي.

وأوضح القائم الأول على شؤون الكرة الجزائرية في تصريح أدلى به لـ " آر.آم .سي .سبورت :" إن هيئته وجهت دعوة لرئيس الاتحادية الفرنسية لكرة القدم نويل لوغريت لزيارة الجزائر شهر جانفي 2020، حيث سيناقش الطرفان إمكانية إقامة مقابلة ودية بين المنتخبين بالجزائر،علما أن العائق الوحيد الذي يحول لحد الآن في برمجتها هي الرزنامة الدولية " مضيفا " منتخبنا ينشط تحت لواء الكونفدرالية الإفريقية ونظيره الفرنسي تحت راية الاتحاد الأوروبي للعبة(...)، كما أن المنتخبين مقبلين على مقابلات في إطار تصفيات كأس العالم 2022 (...)، مع هذا اعتقد أن إرادة صادقة تحذو الجانبين من أجل برمجة هذه المقابلة رغم عائق الرزنامة الذي سنعمل سويا من أجل تجاوزه ".

والتقى رئيس الاتحادية الجزائرية خير الدين زطشي بنظيره الفرنسي يوم الإثنين بفرنسا من أجل دراسة مشروع برمجة مقابلة ودية بين "الخضر" و المنتخب الفرنسي سنة 2020، دون أن يسفر هذا اللقاء عن أي قرار حاسم .

وبخصوص هذا اللقاء، قال زطشي :" لقد تطرقنا لعدة مسائل خاصة تلك المتعلقة بالتبادل في مجال الفئات الشابة و المقابلات الودية بين منتخباتنا الوطنية لفئة الشباب (...) أما بخصوص مقابلة منتخبنا الوطني للأكابر مع نظيره الفرنسي فقد شرعنا في تمهيد الأرضية ".

وجدد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن إرادة ورغبة الطرفين في إقامة المقابلة تبقى قوية جدا وتجسيدها على أرض الواقع يبقى مرتبط بتجاوز عائق رزنامة الاتحادية الدولية للعبة " مستطردا" رئيس الاتحادية الفرنسية لكرة القدم، نويل لوغريت متحمس جدا للقدوم رفقة منتخب بلاده للجزائر من أجل لعب هذه المقابلة الودية، لكن تواريخ الاتحادية الدولية تبقى العائق الوحيد".

وفي رده عن سؤال يتعلق بالملعب الذي يمكنه احتضان هذه المقابلة المحتملة أوضح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "نحن نقترب من تسلم ملاعب كبيرة بالجزائر، أبرزها ملعب براقي بالجزائر العاصمة ووهران التي ستحتضن فعاليات الألعاب المتوسطية 2021 (...) وعليه فإن المنشآت التي سيتم استلامها في سنة 2020 ستساعدنا كثيرا على إقامة مقابلات دولية كبيرة وفي مقدمة هذه المواجهات تلك التي ستجمعنا بالمنتخب الفرنسي بالجزائر" .

وتجدر الإشارة إلى أن الجانبين يبحثان حاليا إمكانية إقامة مقابلة ودية بين التشكيلتين الوطنيتين الجزائرية والفرنسية، وهذا بعد مرور 18 سنة عن المقابلة الودية التي أقيمت يوم 6 أكتوبر من سنة 2001 بملعب فرنسا (الخسارة 4 ـ 1) في مقابلة توقفت في الدقيقة الـ 76 بسبب اجتياح الجماهير لأرضية الميدان.