تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة من الإطاحة بمجرم خطير وحجز 47 كيلوغراما من الكيف المعالج كان بصدد نقلها من غرب البلاد إلى ولاية عنابة قصد ترويجها.

وأكدت المجموعة الولائية للدرك في بيان لها، مساء اليوم، أنها قامت خلال هذا الأسبوع بتوقيف المشتبه فيه إثر عملية تفتيش للمركبة بالطريق الوطني رقم 44 الرابط بين عنابة وقسنطينة، حيث عثر على كمية المخدرات كانت مخبأة بإحكام داخل أجزاء السيارة .

و أضافت أنه بعد التحقيق تم حجز 47 كيلوغراما من الكيف المعالج وسيارتين وأودع المعني الحبس من قبل الجهات القضائية .