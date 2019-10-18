الليرة التركية ترتفع مقابل الدولار

العالم
18 أكتوبر 2019 () - واج/س.أ
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سجلت الليرة التركية ارتفاعا بحوالي واحد  بالمائة أمام الدولار الأمريكي أثناء التعاملات اليوم الجمعة مع انحسار احتمال  عقوبات مشددة من الولايات المتحدة بعد أن وافقت أنقرة على وقف لإطلاق النار في  شمال سوريا.

وتعرضت العملة التركية لضغوط وسط تدهور في الروابط بين أنقرة وواشنطن بسبب  العملية العسكرية التي بدأتها تركيا في شمال سوريا ضد مقاتلي جماعة كردية كانت  حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقفزت الليرة إلى 5.7850  مقابل الدولار،  مرتفعة حوالي واحد بالمائة  من  مستوى الإغلاق السابق البالغ 5.8250 .

 وبحلول الساعة 14سا30 كانت الليرة  مرتفعة 0.64 بالمائة عند 5.7875.

وسجلت الليرة هذا الأسبوع مستوى منخفضا عند 5.9495  توقعا للعقوبات الأمريكية  التي جاءت أخف من المتوقع.

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