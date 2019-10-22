أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تنفذ بالكامل وعودها لأنقرة بشأن سوريا.

وقال أردوغان: "الولايات المتحدة لم تنفذ وعودها بالكامل. سنقوم بخطوات مطلوبة. إذا قدمنا تنازلات، سنفتح الطريق أمام التنظيم الإرهابي".

وقبل عدة ساعات من انتهاء مدة وقف إطلاق النار، توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أثناء محادثات أجرياها في مدينة سوتشي الروسية، لمذكرة تفاهم حول سوريا تقضي بنشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية شمال شرق سوريا وتطبيق اتفاق أضنة.

وفي تعليقه على المذكرة، اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العملية العسكرية التركية تقترب من انتهائها، مشيرا إلى أن كل شيء يتوقف الآن على سير انسحاب القوات الكردية من المنطقة.