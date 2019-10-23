افتتح مجمع سيمانس مركزه الأول للصيانة وإصلاح التوربينات والضاغطات في المغرب العربي، والذي يتربع على مساحة 8000 متر مربع في بلدية حمادي بولاية بومرداس.

ويعلن هذا المركز عن طموح شركة "سيمانس" في تطوير نشاطها في مجال الصيانة في الجزائر وريادة الكفاءات المحلية، وتتوافق هذه المنشأة مع المعايير الدولية وهي مجهزة بأكثر من 30 ماكينة، إضافة إلى توظيفها لمهندسين جزائريين ذوي تكوين يتوافق مع معايير الجودة التي تتمتع بها شركة سيمانس.

بهذا الاستثمار الذي يفوق 500 مليون دينار، تجدد سيمانس التزامها بالتميز من حيث المعرفة والبنى التحتية التي تكتسبها، إضافة إلى بروز خبرات جديدة في مجال الطاقة في الجزائر.

ويعتبر هذا المركز وليد الإرادة القوية في مرافقة الشركاء الجزائريين عن قرب، كما أنه سيساهم في تحسين وتمديد عمر أداء معدات التدوير لزبائنها بأقل التكاليف عن طريق القيام محليا في الجزائر بصيانة مئات التوربينات والضاغطات الأساسية في أداء الصناعة البترولية والغازية بصفة خاصة، ما من شانه توفير الكثير من الوقت والموارد لكل الأطراف المهتمة بمجال الطاقة.

وقد تم تصميم مرافق المركز بطريقة قابلة للتطوير لتلبية الاحتياجات المتزايدة لشركائه الجزائريين، ويعمل على التكفل بإصلاح وصيانة التوربينات والضاغطات وغيرها من المعدات التابعة لـ"سيمانس ودريسر راند"، والعديد من المصنعين الآخرين.

ويعتمد مركز سيمانس أيضا على دعم وتدريب الفرق الفنية لعملائها وكذلك المناولين الجزائريين، بطريقة تمنحهم مستوى عال من الاستقلالية والاستجابة لاسيما في سياق نشاطهم الاستراتيجي الغير قابل للتأجيل.