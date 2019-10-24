أعلنت اللجنة الطبية الفرعية لمكافحة المنشطات التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم FAF، اليوم الخميس، عن نتائج مراقبة تعاطي المنشطات في الموسم الكروي الجاري لمختلف الأقسام، والتي أطاحت بلاعبين.

ونشر موقع "الفاف"، التقرير الأول عن بداية هذا الموسم 2019/2020 الذي قدمته لجنة مكافحة المنشطات، برئاسة الدكتور جمال الدين دامارجي، أنه تم إخضاع 240 لاعبا لكشف المنشطات، وتم تسلم 164 نتيجة، منها 162 حالة سلبية، وحالتين إيجابيتين، في انتظار نتائج 76 حالة أخرى.

وجرت هذه المراقبة منذ بداية الموسم الحالي، حيث تم اختبار 240 لاعبا، في 60 مباراة، من الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية، بالإضافة للقسم الهاوي.

وكشف تقرير لجنة مكافحة المنشطات، أن الحالتين الإيجابيتين لهذه التحاليل، تخص لاعبين من القسم الهاوي.