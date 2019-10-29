أكد المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، أنه تم تسجيل" انخفاضا" في عدد حوادث المرور خلال الأشهر 9 من السنة الجارية مقارنة بإحصائيات السنة الماضية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل (17525) حادث مرور خلال ذات الفترة على المستوى الوطني، وذلك في أخر حصيلة له، نشرت اليوم الثلاثاء .

وأوضحت حصيلة المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات أنه تم تسجيل انخفاضا في عدد الحوادث مقارنة بسنة 2018 بـ 358 حادثا وهو المؤشر الذي يستمر في التراجع منذ سنة 2016.

وفي نفس الصدد، لاحظت المركز في حصيلته إلى أن عدد الجرحى الذي بلغ عددهم 24397 جريح، انخفض كذلك، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من السنة 2018، بـ4.52 % أي ما يعادل 1154 جريح على الأقل.

وبالمقابل، عرف عدد القتلى ارتفاع طفيف قدر بـ 0.35 %، حيث تم تسجيل 2557 قتيل بسبب حوادث المرور (+09 قتلى مقارنة بنفس الفترة من 2018)، وكانت أشهر موسم الاصطياف الأكثر تسجيلا للضحايا القتلى، رغم كل الجهود المبذولة من طرف السلطات خلال هذا الموسم، حسب ذات الحصيلة .

أما عن أسباب الحوادث تشير حصيلة المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرقات، أن الإفراط في السرعة و نقص الحيطة و الحذر وعدم انتباه الراجلين تأتي في مقدمة الأسباب الرئيسية في وقوع الحوادث.

ومن جهة ثانية تشير الإحصائيات إلى أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 29 سنة، هم الأكثر تورطا في الحوادث بنسبة تفوق 34 بالمائة ، و حتى أصحاب رخصة السياقة الاختبارية أي الأقل من سنتين ومستعملي الدراجات النارية يأتون في مقدمة المتسببين في حوادث المرور .

وتشير إحصائيات المركز إلى أن الولايات الأكثر تسجيلا للحوادث حيث احتلت ولاية الجزائر العاصمة الصدارة في عدد الحوادث خلال الفترة المذكورة بـ960حادثا أدى إلى وفاة 120 شخصا وجرح 1122 أخر .