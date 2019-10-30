اكتسبت محادثات فيات كرايسلر وبي.اس.ايه مالكة بيجو بشأن تحالف محتمل قد يتمخض عن عملاق سيارات قيمته 50 مليار دولار زخما يوم الأربعاء، مع قول مصدر إن صفقة قد تعلن يوم الخميس.



وقالت المجموعتان في بيانين منفصلين إنهما تجريان مناقشات تهدف إلى إنشاء إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، والتي ستكون في وضع أفضل لمعالجة تحديات تكنولوجية وتنظيمية باهظة التكلفة تواجه صناعة السيارات العالمية.



ودعت كل من الشركتين إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة يوم الأربعاء لبحث الصفقة المحتملة، حسبما قالت مصادر قريبة من سير التطورات، في حين قال مصدر مطلع على المناقشات إن اتفاقا قد يُعلن عنه يوم الخميس.

وأحجم متحدثون باسم فيات كرايسلر وبي.اس.ايه عن التعليق.





وسيواجه الكيان الجديد تحديات كبيرة، مع مكابدة صناع السيارات تباطؤا عالميا في الطلب بينما يحاولون ابتكار طرز سيارات أقل تلويثا لكنها أعلى تكلفة للحاق بالمواعيد النهائية الوشيكة لبدء سريان قواعد صارمة لمكافحة التلوث.